В субботу, 9 июля, в Украине идет уже 136-й день войны с Россией.

В Донецкой области россияне уже достают до Славянска своими РСЗО, поэтому в городе ежедневно есть погибшие и раненные. Обстреливают Бахмут и Северск.

В Луганской области военные РФ пытаются выйти на админграницы.

На отбитом у россиян острове Змеиный украинские военные подняли флаг.

Ниже хроника новостей за сегодня. Все главные события в одном онлайне. Материал обновляется.

9 июля

9.57 Телеграм-каналы пишут о мощном прилете по Чернобаевке.

В соседнем Таврическом микрорайоне Херсона пропали свет и вода, сообщают местные паблики.

9.35 Пишут, что это видео обстрела Кривого Рога сегодня утром.

В военной администрации города уточняют, что погибшая женщина - повар в детском садике, шла на работу.

Также двое раненых - отец и дочь.

Девушка сейчас в больнице с ранениями в области сердца и печени, врачи борются за ее жизнь. Ее отец - с осколочными ранениями средней тяжести.

9.04 Губернатор Донецкой области Кириленко сообщил об утреннем ракетном ударе по Дружковке и обстрелах в других местах.

"Четыре прилета в Дружковку. По предварительной информации, это ракетный удар. Повреждена больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем", - рассказал он.

Также, по его словам, с утра в Славянске снаряд попал в частный дом – хозяин оказался под завалами, на месте работают спасатели.

Во Часов Яре россияне обстреляли железнодорожную станцию – несколько человек получили легкие контузии.

Ночью под обстрел попал город Горняк. Известно о двух раненых и поврежденной гражданской инфраструктуре: 4 жилых дома, магазин автозапчастей, заправка. Также частично оборваны линии электропередач.

8.35 Сообщают о мощном взрыве в оккупированном Херсоне.

8.17 Губернатор Луганщины Гайдай сообщает, что российские войска достигли за сутки "незначительных успехов" при продвижении на запад от Лисичанска.

При этом, по его словам, они активизировались по всей линии фронта от Попасной до Кременной и пытаются там наступать.

"Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящее пекло, обстреливая территории на горизонте ", - сообщает Гайдай.

7.56 Сообщают о новых ночных взрывах на неподконтрольных территориях Донбасса.

В Стаханове (после декоммунизации Кадиевка) и Харцызске ночью были взрывы. Говорят о детонации.

7.52 Пентагон собирается снабжать Украину оружием "предстоящие месяцы и годы". Представитель ведомства вчера на брифинге заявил, что россияне зря надеются, что смогут продержаться дольше, чем украинцы.

"Главное, чтобы русские знали, что украинцы смогут продолжать борьбу. Если русские думают, что смогут продержаться дольше украинцев, то им нужно это переосмыслить. Мы уже думаем над тем, что понадобится украинцам в предстоящие месяцы и годы", - заявили в министерстве обороны США.

Вчера Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша военной помощи на $400 млн. В него войдет еще четыре ракетных комплекса Himars.

Ранее Владимир Путин заявил (https://t.me/stranaua/51145), что "мы всерьез еще и не начинали ничего в Украине" и заявил о готовности продолжать войну.

7.43 В Пентагоне назвали главную проблему с нынешними поставками оружия Украине.

"У украинцев много техники, но проблема в том, что они используют ее в интенсивном боевом темпе. При этом нужно еще время для обучения, ресурсы для поддержки, ремонта, обеспечения логистики", - заявил представитель ведомства на пресс-конференции.

То есть, фронт потребляет вооружения быстрее, чем их успевают подвозить и вводить в строй.

7.25 В Кривом Роге нанесли удар по центру микрорайона Ингулец из РСЗО "Ураган".

"Повреждены школа и жилые дома. Погибла женщина 1981 г.р. Ранены мужчина 1979 г.р. (средней тяжести) и девушка 2002 г.р. (тяжелая, в операционной) – папа и дочка", - сообщил глава военной администрации Вилкул.

7.22 Сводка Генштаба ВСУ на утро 9 июля, главное:

1. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области в направлении Северска. Бои продолжаются.

2. Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС и улучшить свои позиции в Доломитном, по данным Генштаба, им это не удалось.

Остальные новости - это обстрелы по всей линии фронта.

7.10 В Пентагоне опровергли уничтожение двух установок Himars в Украине, о чем на днях сообщило российское минобороны.

"Украинцы до сих пор используют их в боях. Я знаю, что были некоторые российские сообщения о том, что они уничтожили украинскую систему Himars. Это не является правдой. Украинцы имеют эти системы и пользуются ими", - заявил представитель ведомства.

7.02 Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал о взрывах в городе. Подробностей пока нет.