Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины в Германии Андрея Мельника

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины в субботу, 9 июля.

"Уволить Мельника Андрея Ярославовича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия", - говорится в документе.

Напомним, на днях в немецком издании Der Spiegel написали, что посол Украины в Германии Андрей Мельник должен покинуть Берлин из-за неподобающего поведения.

Известно, что Андрей Мельник запомнился жёсткими наездами на представителей немецкой власти. Так, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Но после скандала заявил, что готов извиниться за свои слова.

Последний скандал с ним был связан с заявлениями про Бандеру. Он сказал, что Степан Бандера был "борцом за свободу" и не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков. После чего Варшава обвинила Мельника в фальсификации истории.

Также мы писали, что в Германии требовали от Украины отреагировать на скандальные заявления посла Мельника о Бандере.