В Министерстве обороны Украины раскритиковали тех, кто сообщил об отводе войск из Северодонецка до того, как информацию официально подтвердили военные. Отметим, что Генеральный штаб Украины до сих пор не подтвердил ее и засекретил эту информацию.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что из-за этого были сорваны военные операции.

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлениям Генштаба отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", - написала Маляр.

Скриншот: Facebook/Ганна Маляр

Напомним, что первым о команде отвести войска из Северодонецка заявил губернатор области Гайдай. После него информацию озвучил главред "Цензора" Бутусов.

Также сегодня отвод украинских войск прокомментировал Пентагон.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.