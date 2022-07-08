Опубликовано новое видео с водружением украинского флага на острове Змеиный.

Водружение флага состоялось 7 июля и стало завершающим этапом операции, в ходе которого специальные подразделения ГУР Минобороны Украины и Сил специальных операций ВС Украины под командованием генерал-майора Андрея Ковальчука выполнили задание по зачистке острова Змеиный и подтвердили уничтожение около 30 единиц вражеской техники, а также обнаружили заброшенную противником амуницию.

Как символ победы украинские военные установили на острове государственный флаг Украины, который был доставлен на остров раньше.

Ранее "Страна" приводила рассказ украинского военного по имени Георгий, который вместе с однополчанами поднял украинский флаг над островом Змеиный, о подробностях операции.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.