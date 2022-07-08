Украинский военный по имени Георгий, который вчера вместе с однополчанами поднял украинский флаг над островом Змеиный, рассказал "Стране" подробности операции.

"На остров мы добирались на двух десантных катерах, нас было около 15-20 человек. Перед высадкой возле Змеиного работали наши инженеры-саперы, которые специальным сонарами "прочесывали" побережье и условную дорогу перед катерами, чтобы не было мин. После, когда берег "расчистили", мы подплыли.

Сложно было предугадать, что нас ожидает на Змеином — будет ли он заминирован, наблюдают ли за нами россияне… Но "прилеты" были: первый раз, когда мы подплывали к острову, второй — когда уже ушли со Змеиного. Этот остров сам по себе маленький, поэтому все снаряды сверху всегда падают рядом. Первый удар был не сильным, а второй был очень мощным…

Скажу честно — было не по себе. Но для меня операция по установлению флага была настолько большой честью, что она перекрывала любой страх.

После того, как мы высадились на остров, саперы также проверяли дорогу, чтобы не было мин, растяжек. Я с катера все это снимал сверху, наблюдал и контролировал, куда и как шли наши ребята. И только потом мы смогли поднять флаг.

Эмоции в этот момент были разные и сильные — гордость и счастье одновременно. Скажу больше — для каждого военного, кто был на острове, было огромным счастьем исполнять эту миссию", - рассказывает Георгий.

Также он прокомментировал вчерашнее заявление Минобороны РФ о том, что на острове вчера погибли бойцы ВСУ.

"То, что говорят в Минобороны России о наших "потерях" — для меня смешно. Потому что на каждую успешную операцию со стороны Украины они отвечают подобными фейковыми новостями.

Я могу точно сказать, что ни одного воина с нашей стороны на Змеином мы не потеряли, операция прошла целиком успешно — сколько туда человек зашло, столько и вернулось.

В целом сама операция на Змеином заняла у нас полчаса, плюс около 20 минут ушло на "зачистку" острова перед высадкой. Но цель заключалась в том, чтобы не оставаться там долго — это просто небезопасно, в любой момент по нам могли ударить", - рассказывает Георгий.

По его словам, сейчас остров пуст - здания разрушены, вокруг разбросана вражеская разбитая техника.

"На острове почти ничего не осталось. Здания, которые там были, полностью разрушены, кругом валяется сожженная русская техника. Россияне всегда будут говорить, что наши успехи — это фейк. Но самое главное, что мы это сделали и это увидел весь мир. Поверьте, так будет продолжаться и в дальнейшем. К тому же, у русских в итоге остается лишь уничтоженная техника, а у нас — большая гордость", - сказал Георгий.

Ранее и в Генштабе раскрыли подробности операции по восстановлению контроля над островом Змеиный. Когда отряд ВСУ покинул остров, по нему нанесли ракетный удар, был поврежден пирс. Сводная группа высадки в полном составе и без повреждений вернулась на материк, сообщает Генштаб.

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Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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