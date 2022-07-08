Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к России на саммите глав МИД "Большой двадцатки", который проходит на Бали, и потребовал от Москвы, чтобы она позволила возобновить экспорт украинского зерна, которое скопилось в заблокированных российскими войсками портах.

"Обращаюсь к нашим российским коллегам: Украина – не ваша страна. Ее зерно – не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить это зерно", - заявил Блинкен министру иностранных дел России Сергею Лаврову, с которым он отказался встречаться лично.

Напомним, что на саммите министров иностранных дел G20 на Бали отменили общее фотографирование. Это произошло из-за отказа ряда стран делать общий снимок с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее о нежелании фотографироваться с Лавровым заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. В отказ пошли и остальные представители стран "Большой семёрки". Также они не пришли на общий ужин G20. Лавров прокомментировал ситуацию так: "Я тоже никого не приглашал фотографироваться".

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