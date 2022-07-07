Российскому судну "Жибек жолы", перевозившему украинское зерно, дали покинуть турецкий порт Карасу. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

"Мы сожалеем, что российскому судну "Жибек жолы", которое было заполнено украденным украинским зерном, было разрешено покинуть порт Карасу, несмотря на представленные турецким властям доказательства уголовного дела", написал он.

"Посол Турции в Киеве будет приглашен в Министерство иностранных дел Украины для разъяснения этой неприемлемой ситуации", - добавил Николенко.

С заявлением выступило и МИД Украины.

"Разочарованы отказом Турции арестовать российское судно "Жибек Жолы" с незаконно вывезенным из Украины зерном. Игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено. Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование указанной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил в пятницу, что Украина призвала Турцию "принять необходимые меры" в отношении судна "Жибек жолы", которое покинуло оккупированный Россией Бердянск с примерно 7000 тоннами зерна на борту. После этого судно задержали в Турции.

Также мы писали, что в Офисе генпрокурора попросили Турцию проверить три российских судна с украденным зерном из Херсона.