Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует избегать появления на каких-либо официальных групповых фотографиях со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе встреч с министрами на G20 в Индонезии.

Об этом сообщает CNN.

Также представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Блинкен не планирует встречаться с Лавровым один на один.

"Госсекретарю сейчас неподходящее время для переговоров с министром иностранных дел Лавровым. Мы хотели бы, чтобы русские серьезно относились к дипломатии. Мы этого еще не видели. Единственное, что мы видели из Москвы — это еще большая жестокость и агрессия против народа и страны Украины", - сказал Прайс.

Ранее Москва уведомила Индонезию, что Путин собирается на саммит G20 осенью.

Хотя Борис Джонсон говорил, что будет искренне изумлен, если Путин появится на саммите G20 в Индонезии.

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