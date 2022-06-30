Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "железный занавес между РФ и Западом уже опускается" и на фоне этого дал совет западным странам.

"Что касается железного занавеса, он практически уже опускается. Пусть они (западные страны - Ред.) только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен", - заявил Лавров на пресс-конференции в четверг, 30 июня.

По словам Лаврова, с 2014 года отношений между Россией и ЕС, "по сути, не существует".

Как писала "Страна", 27 июня в России случился дефолт по внешним обязательствам - первый более чем за 100 лет (с 1918 года). По крайней мере, так западные СМИ трактуют тот факт, что 26 июня истек последний срок, когда Россия могла рассчитаться по своим евробондам, выплатив проценты держателям бумаг в размере 100 млн долларов.

В тот же день у Путина назвали "неправомерными" заявления о дефолте России, а в Центробанке РФ заявления Moody's о дефолте РФ назвали "оценочными".

"Страна" подробно анализировала, случился ли у России дефолт и что это значит для РФ и мировой экономики.

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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