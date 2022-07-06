Москва предварительно уведомила Индонезию о намерении Владимира Путина принять участие в саммите G20 в Индонезии.

Об этом сообщили в МИД РФ.

"Формат участия Путина в саммите подлежит уточнению в зависимости от ситуации в мире и эпидобстановки в регионе", - заявил представитель российского МИД.

Следующий саммит лидеров стран "Большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября 2022 года на индонезийском острове Бали.

Напомним, что на этом саммите должен выступать и президент Украины Владимир Зеленский. Украинские власти уже заявил, что участие главы государства будет зависеть от состава участников саммита.

В мире теме временем развернулись споры, бойкотировать ли саммит из-за участия Путина на нем. В частности, в Вашингтоне решают, ехать ли Байдену на саммит G20, если там будет Путин.

Также "Страна" писала о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит G20 в Индонезии в случае, если его посетит президент РФ Владимир Путин. Британский премьер также заявил, что будет "искренне изумлен", если Путин приедет лично.