Вооруженные силы западных стран беспомощны в украинском конфликте, несмотря на желание западных правительств что-то сделать для мирного населения Украины, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Spiegel.

"Я бы, например, с удовольствием пообещала бы, что мы сможем гарантировать гуманитарные коридоры в областях Украины, где ведутся тяжелые бои. Однако мы не можем это сделать. Подобное обещание должно было бы сопровождаться военными средствами для обеспечения безопасности", - заявила Бербок.

По ее словам, "хорошая внешняя политика означает также сохранение холодного рассудка, в том числе, когда сердце горит".

Ранее New York Times писал, что вокруг Украины началось "соревнование глобальной выносливости", на фоне которого на западе заговорили о возможностях выполнить свои военные, политические и финансовые обязательства по сдерживанию России.

Также мы рассказывали, что только 10 стран Евросоюза передали Украине 100% обещанной помощи.