Бундестаг и Бундесрат ратифицировали на национальном уровне протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Об этом сообщается в Твиттере Министерства обороны Германии.

Как сообщило Минобороны ФРГ, тем самым, Германия хотела подать "мощный сигнал солидарности союзникам".

"Путин достиг противоположного тому, на что надеялся. Когда демократии становятся более способными защищаться, они сближаются", - сказала министр обороны Кристина Ламбрехт в Бундестаге.

После ратификации всеми странами НАТО Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу.

Ране Путин заявил, что "у РФ нет со Швецией и Финляндией никаких вопросов, которые могли бы беспокоить Москву в случае их членства в НАТО". Однако "Россия будет отвечать зеркально на размещение военной инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии".

В свою очередь НАТО пока не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии после их вступления в Альянс.

Также "Страна" рассказывала, что Турция вновь угрожает Швеции и Финляндии заблокировать путь в НАТО. "Страна" разбиралась, каким образом ситуация может развиваться.