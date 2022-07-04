Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Североатлантический Альянс придумывает отговорки, чтобы не брать Украину в военно-политический блок.

Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег".

После того как НАТО одобрило процесс вступления Швеции и Финляндии в Альянс Кулеба напомнил, что одним из аргументов против членства Украины в НАТО было то, что появление новой границы Альянса с РФ может привести к эскалации.

"В конце концов, полной интеграции Украины в Запад нет больше альтернативы. А Запад - это, в частности, и Североатлантический альянс. Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, а теперь Швеция и Финляндия вступили. Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать?", - заявил он.

Он напомнил, что ранее аргументом Запада против того, чтобы брать Украину в НАТО был тезис, что появление новой границы альянса с РФ приведёт к эскалации. При том, что у Финляндии очень большая общая граница с Россией.

"То есть все эти аргументы о том, почему нельзя брать Украину в Альянс, обнулились. Это то, о чем мы постоянно говорили, что все это они (страны Запада - Ред.) придумали просто для того, чтобы оправдывать свое нежелание нас интегрировать", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее в НАТО заявили о готовности обсуждать вопрос вступления Украины в Альянс после победы в войне.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

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