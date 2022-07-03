Город Лаппеенранта в финской Южной Карелии готов разместить у себя базу НАТО при вступлении Финляндии в альянс, сообщил мэр Киммо Ярва. Он считает, что за счет этого появится "чувство безопасности" и это будет способствовать инвестициям.

"Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. О размещении Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист",- приводит слова мэра государственная телерадиокомпания Yle.

Киммо Ярва надеется, что "однажды война закончится" и граждане двух стран снова смогут пересекать границу. По его мнению, вступление в НАТО "не будет мешать передвижению простых людей".

Отметим, что Лаппеенранта находится почти на границе с российской Ленинградской областью.

Фото: Гугл карты

Напомним, вступление Швеции и Финляндии в НАТО было одобрено на недавнем саммите Альянса в Мадриде. Правда, это еще не конец процесса. И Турция грозит заблокировать вступление, если скандинавские страны не выдадут курдов и турецких оппозиционеров.

Также мы рассказывали, что президент США Джо Байден направил в Конгресс письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.