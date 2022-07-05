Россия начала отводить свои войска от финской границы. Отвод техники зафиксирован в воинской части 34667, расположенной в селе Алакуртти Мурманской области, в 70 километрах от границы с Финляндией.

Об этом пишет финский портал Yle.

Эта часть относится к Северному флоту РФ – самому новому российскому военному округу.

По подсчетам военных экспертов вместе с техникой из воинской части в Алакуртти могли уйти до 800 военнослужащих (всего там находилось 2100 человек). Эксперты допускают, что Россия решила перебросить их в Украину для участия в войне.

Отметим, что сегодня Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.

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