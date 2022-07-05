Министры иностранных дел Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столенберг назвал это "историческим моментом".

Об этом сообщает Yle.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также объявил о запуске процесса ратификации членства обеих стран парламентами всех государств Альянса.

"Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации", - сказал Столтенберг.

Подписи под документом также поставили послы 30 стран НАТО.

После подписания документа главы МИД Анн Линде и Пекка Хаависто подчеркнули важность новых союзников, граничащих с РФ, для Альянса.

Хаависто заявил, что военный оборонный потенциал Финляндии, готовность гражданского населения к обороне и стойкость финнов увеличат силу НАТО.

"Вместе мы сильнее", - подчеркнул министр.

Накануне Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в НАТО.

Отметим, Финляндия и Швеция станут членами НАТО только после того, как необходимые для этого документы ратифицируют все входящие в Альянс страны. А с этим могут быть проблемы из-за позиции Турции, о чем мы подробно уже писали.

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