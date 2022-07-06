НАТО пока не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии после их вступления в Альянс.

Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, пишет Digi24.

"Мы не планируем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них есть крепкие национальные силы. У них есть возможность защитить себя... В настоящее время мы не собираемся иметь базы НАТО в этих двух странах, потому что это страны с очень высокой военной и стратегической зрелостью", - сказал Мирча Джоанэ.



Он также выразил надежду на то, что все страны-участницы альянса быстро ратифицируют протоколы о вступлении Швеции и Финляндии.

Напомним, вчера Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.

Также мы писали о том, что в Финляндии ранее заявляли о готовности разместить базу НАТО за несколько километров от границы с Россией.

Также "Страна" рассказывала, что Турция вновь угрожает Швеции и Финляндии заблокировать путь в НАТО. "Страна" разбиралась, что происходит.

Кроме того, мы сообщали, что Финляндия заявила, что десятилетиями готовилась к нападению РФ, поэтому готова воевать.