Финляндия десятилетиями готовилась к возможному российскому нападению, поэтому страна готова воевать, если это все же произойдет. Об этом заявил командующий Силами обороны Финляндии, генерал Тимо Кивинен, пишет Reuters.

"Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется там (в Украине - Ред.), с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации", - заявил Кивинен.

Генерал также подчеркнул, что его страна создала значительный арсенал, но решающим является мотивация финнов и добавил, что даже после вступления в НАТО основную ответственность за оборону Финляндии по-прежнему будет нести она сама.

Ранее президент Финляндии заявил, что страна не станет вступать в НАТО без Швеции.

Как писала "Страна", Финляндия задумалась о строительстве своей "стены Яценюка" на границе с Россией.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.