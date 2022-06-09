Финляндия задумалась о своей "стене Яценюка". Правительство страны планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе с Россией.

Об этом сообщила министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен, передает Reuters.

По мнению ведомства, они помогут подготовить страну к борьбе с "угрозами гибридного характера", в частности, с "использованием миграционного вопроса в целях оказания политического давления".

Для этого также планируется разрешить принимать заявки на предоставление убежища только на определенных пунктах въезда, а не на всей границе.

Для этого финской погранслужбе выделят дополнительные средства на строительство.

Граница Финляндии и России составляет 1300 км.

Напомним, что в МИД РФ пообещали военный "сюрприз" Финляндии за вступление в НАТО.

При этом вступление Финляндии в НАТО упорно блокирует Турция.

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