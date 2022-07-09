Только 10 стран Евросоюза передали Украине 100% обещанной помощи.

Об этом пишет немецкий Bild со ссылкой на исследование Кильского Института мировой экономики.

Лидером по поставке военной помощи Украине является Польша: она предоставила 100% обещанного оружия стоимостью 1,8 миллиарда евро.

Также полностью свои обязательства выполнили Латвия (220 миллионов евро), Франция (160 миллионов евро), Италия (150 миллионов евро), Бельгия (80 миллионов), Люксембург (50 миллионов), Финляндия (30 миллионов), Словения. 10 миллионов), Австрия (3,3 миллиона) и Болгария (3,5 миллиона).

Список лидеров по общему размеру помощи выглядит так:

США – 2,3 млрд евро или 38,4% от обещанного.

Польша – 1,8 млрд евро или 100%.

Великобритания – 1,02 млрд евро или 90,7%.

Канада – 759 млн евро или 82,5%.

Накануне Байден подписал указ о выделении Украине нового транша военной помощи на 400 миллионов долларов.

Также СМИ сообщили, что после войны Европа может выделить Украине более 500 млрд евро помощи.

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