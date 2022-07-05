Шотландия и Уэльс на двоих выделили 100 миллионов фунтов (121 млн долларов) на военную поддержку Украины.

Об этом сообщил премьер Британии Борис Джонсон в Twitter.

35 млн выдерлил Уэльс и 65 млн - Шотландия.

Также эти территории приняли 9 тыс. беженцев из Украины.

Также мы сообщали, что Британия намерена конфисковать российские активы и передать их Украине.

Ранее Британия выделила Украине $1,3 млрд военной поддержки.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.