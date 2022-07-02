Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы.

Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал в интервью BBC.

Труханов заявил, что британского премьера наградили почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, Джонсон автоматически получает звание почетного гражданина Одессы.

"Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мною было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней", - сказал мэр города.

По словам Труханова, украинцы бы давно победили оккупантов, если бы все мировое сообщество заняло такую ​​же позицию, как британцы.

"Это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе господин Джонсон станет первым почетным гражданином города – подданным Великобритании, за все время существования награды – с 1862 года", - заявил Труханов.

Ранее международный корреспондент канала CNN Сэм Кайлли опубликовал колонку, в которой утверждает, что у премьера Великобритании Бориса "Джонсона есть две общие черты с Путиным, которые служат стратегическим целям российского президента гораздо больше, чем его поддержка Украины угрожает им". Поэтому Кайлли призывает в своей колонке читателей: "не дайте себя одурачить поддержкой Борисом Джонсоном Украины".

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