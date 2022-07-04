Великобритания хочет последовать примеру Канады и конфисковать активы россиян на своей территории, чтобы впоследствии передать их Украине.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление главы британского МИД Лиз Трасс, сделанном 4 июля во время выступления в швейцарском Лугано на конференции, посвященной восстановлению Украины.

На прошлой неделе Трасс заявила депутатам британского парламента, что поддерживает идею конфискации замороженных российских активов в Великобритании и перераспределения их между жертвами войны. Сейчас она повторила свою мысль.

"Я поддерживаю эту концепцию. Мы присматриваемся к ней очень внимательно. Канадцы только что приняли соответствующий закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, а я безусловно согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях", - сказала Трасс.

Она добавила, что для этой инициативы скорее всего потребуется отдельный закон, но не обязательно.

По оценкам, в Украине вследствие вторжения разрушено более 120 000 зданий, из-за чего возникла потребность в миллиардных суммах для экономического восстановления страны и переориентации ее экономики на Европу. Изъятые средства могли бы быть переданы либо физическим лицам в качестве репараций, либо украинскому государству.

В настоящее время Великобритания может заморозить российские активы в соответствии с законом об экономических преступлениях на 56 дней и затем продлить заморозку еще на столько же. В этот период владелец актива не может получать какую-либо выгоду от него.

Великобритания уже предложила Украине 1,5 миллиарда долларов в виде многосторонних кредитных гарантий и более 100 миллионов фунтов стерлингов в виде поддержки.

Ранее "Страна" приводила слова министра финансов Германии Кристиана Линднера о том, что ФРГ открыта для рассмотрения идеи ареста замороженных в ЕС российских государственных активов, чтобы использовать их для финансирования восстановления Украины.

Также мы писали, что украинский суд арестовал имущество российских компаний, в том числе "РусАла", "Ростеха" и "Татнефти", на сумму более 4,5 млрд гривен.