В Украине запрещена деятельность еще одной политической партии - "Русь Единая". Решение принял Восьмой Апелляционный Административный суд 24 июня после того, как коллегия судей завершила рассмотрение административного дела № 640/24270/21 о запрете этой политсилы.

"Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Политической партии "Русь Единая"; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении.

Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.

Напомним, Суд запретил ОПЗЖ. В партии назвали это "политическим рейдерством".

Ранее также суд запретил "Социалистическую партию Украины", партии "Левая оппозиция", "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Государство" и "Блок Владимира Сальдо", "Партию Петра Симоненко".

Вместе с тем, суд также запретил Партию Шария.

Также сообщалось, что Кабмин хочет лишить мандатов депутатов местных советов от запрещаемых судом "пророссийских" партий.

Тем временем война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.