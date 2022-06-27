Украинский суд арестовал имущество российских компаний, в том числе "РусАла", "Ростеха" и "Татнефти", на сумму более 4,5 млрд гривень.

Об этом сообщает Офиса генпрокурора в Facebook.

"В ходе досудебного расследования, начатого по факту планирования и ведения агрессивной войны РФ против Украины, установлены, в том числе, скрытые в оффшорных юрисдикциях, активы российских корпораций, которые могли использоваться в подрывной деятельности против страны", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки , общей стоимостью более 4,5 млрд. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по фактам диверсии и ведения агрессивной войны (ч. 1 ст. 113, ч.1 ст. 437 УК Украины).

Как писала "Страна", генпрокуратура арестовала 645 жд/вагонов экс-министра обороны времен Януковича, который работает на ВПК РФ.

Также "Страна" писала об аресте активов крупного украинского производителя минеральной воды и "Белорусской топливной компании" на 20 млн гривен.

Тем временем война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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