Генпрокуратура арестовала корпоративные права на предприятия российского олигарха на 53,4 млн грн. О ком речь не сообщается, но среди арестованных предприятий - один из крупнейших производителей минеральной воды.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным следствия, российский олигарх с бизнесменами путем заключения сделок по продаже корпоративных прав пытались избежать возможных негативных последствий из-за наложенных санкций.

Известно, что компаниями по производству минеральной воды (в частности - "Миргородская" и "Моршинская") владеет Альфа-групп российского олигарха Михаила Фридмана. Ранее сообщалось, что Фридман хочет получить украинское гражданство, но в Альфе это опровергли.

Ранее мы писали, что генпрокуратура арестовала 645 жд-вагонов экс-министра обороны времен Януковича, который работает на ВПК РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.