Российский олигарх Михаил Фридман, родившийся во Львове и попавший под западные санкции, консультируется с властями Украины относительно возможности получения украинского гражданства и перерегистрации в стране основных активов.

Об этом рассказал руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью украинской редакции Forbes.

"Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, который родился в Дрогобыче", – добавил Новиков.

Новиков отметил, что перерегистрация бизнеса выгодна для Украины, поскольку означает дополнительные налоги.

Как сообщала "Страна", в марте Фридман в интервью Bloomberg рассказывал, как живёт в Лондоне после западных санкций. Он жаловался на то, что его счета заморожены, он не может даже оплачивать услуги уборщицы, тяжело переживает санкции и не знает, что делать.

Также мы писали, что в мае в Украине были арестованы активы российского олигарха с украинскими корнями. Речь идет об активах в "Альфа-банке" на более чем 12,4 млрд гривен.