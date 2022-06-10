Компания "Альфа-Групп" российского олигарха Михаила Фридмана опровергла сообщения о том, что ее владелец хочет получить украинское гражданство.

"Это фейк", - сказал представитель компании агентству РИА Новости.

Как писала "Страна", о желании Фридмана получить украинское гражданство ради спасения своих активов сообщил руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины Александр Новиков. Новиков заявлял, что Фридман консультируется с властями Украины относительно возможности получения украинского гражданства и перерегистрации в стране основных активов. По словам главы НАПК, перерегистрация бизнеса выгодна для Украины, поскольку означает дополнительные налоги.

"Страна" рассказывала, что в марте Фридман в интервью Bloomberg описывал, как живёт в Лондоне после западных санкций. Он жаловался на то, что его счета заморожены, он не может даже оплачивать услуги уборщицы, тяжело переживает санкции и не знает, что делать.

Также мы писали, что в мае в Украине были арестованы активы российского олигарха с украинскими корнями. Речь идет об активах в "Альфа-банке" на более чем 12,4 млрд гривен.