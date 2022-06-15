СБУ инициировала арест автозаправок "Белорусской топливной компании" из-за причастности к "финансированию агрессии РФ".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем Телеграм-канале.

Арестованы корпоративные права и банковские счета стоимостью почти в 20 млн грн. Активы передали в АРМА, сообщили в СБУ. За год компания экспортировала в Украину топлива на 20 миллиардов гривен. Топливо компания закупала в России, где соответственно платила налоги в бюджет РФ. Именно это стало формальной причиной ареста.

"Учитывая это, сеть имеет непосредственное отношение к финансированию агрессии РФ против Украины", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее Генпрокуратура арестовала 420 российских и белорусских вагонов на 500 млн грн и товаров в них на 130 млн.

Также сообщалось, что в Украине конфисковали и передали АРМА 20 белорусских грузовиков.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

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