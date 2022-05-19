Украина конфисковала 20 белорусских грузовиков "МАЗ" и корпоративные права двух предприятий Беларуси в рамках дела о попытке захвата власти. Арестованное имущество передали Нацагентству по управлению активами.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам присвоения имущества и финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 5 ст. 191, ч. 191). 2 статьи 110-2 УК Украины", - говорится в сообщении

По данным следствия, конечными бенефициарами двух компаний - ГП "Автомаз Украина" и ООО "Торговый Дом "МАЗ-Украина" является структура, подконтрольная правительству Беларуси.

На предприятиях были проведены обыски, изъяты 20 грузовиков марки "МАЗ" на общую сумму более 20 млн грн.

Отметим, что ранее Верховная Рада разрешила конфискацию имущества за поддержку российской агрессии.

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