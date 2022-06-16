В Киеве арестовали активы еще одного белорусского предприятия. В этот раз на 4 млрд грн. Название предприятия не сообщают, известно, что оно работает в сфере добычи нефти и газа, а в своей деятельности использует оборудование "Белорусьнефти".

Об этом сообщили в прокуратуре Киева в Facebook.

По ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры Киева арестованы корпоративные права предприятия-резидента Республики Беларусь в виде уставного капитала в размере почти 1 млрд грн, а также недвижимое и движимое имущество предприятия ориентированной стоимостью 3 млрд грн. В настоящее время принимаются меры по передаче этого имущества в управление АРМА.

Окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и злоупотребления полномочиями юридическим лицом (ч. 2 ст. 110-2, ч .2 ст.364-1 УК Украины).

По данным следствия, на территории Украины функционирует белорусское предприятие, оказывающее услуги в сфере добычи нефти и природного газа. В своей деятельности оно использует оборудование Республиканского унитарного предприятия "Белоруснефть".

В рамках следствия правоохранители исследуют деятельность этого предприятия в части возможного содействия РФ при подготовке и проведении агрессивной войны против Украины.

Напомним, ранее Генпрокуратура арестовала 420 российских и белорусских вагонов на 500 млн грн и товаров в них на 130 млн.

Также сообщалось, что в Украине конфисковали и передали АРМА 20 белорусских грузовиков.

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.