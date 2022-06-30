Британия выделила Украине $1,3 млрд военной поддержки
Британия выделит Украине дополнительную военную помощь в 1,2 млрд долларов. Об увеличении финансирования премьер-министр Британии Борис Джонсон объявит сегодня на саммите НАТО в Мадриде.
Об этом сообщают издания Bloomberg и Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.
Помощь будет направлена на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.
В офисе Бориса Джонсона заявили, что дополнительное оборудование – это первый шаг, который позволяет Украине перейти к наступлению.
Это увеличивает общую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,8 млрд долларов. И является самой большой помощью среди всех стран, за исключением США.
Ранее "Страна" писала, что Великобритания поставит в Украину более 20 самоходных артустановок М109 с дальностью стрельбы в 24 км.
Также Германия поставит Украине три установки РСЗО MARS II.
А после утренних обстрелов Киева 26 июня министр обороны Украины Алексей Резников призвал НАТО быстро поставить Киеву мощные ПВО.
Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.
Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.
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