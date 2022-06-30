Британия выделит Украине дополнительную военную помощь в 1,2 млрд долларов. Об увеличении финансирования премьер-министр Британии Борис Джонсон объявит сегодня на саммите НАТО в Мадриде.

Об этом сообщают издания Bloomberg и Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.

Помощь будет направлена ​​на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.

В офисе Бориса Джонсона заявили, что дополнительное оборудование – это первый шаг, который позволяет Украине перейти к наступлению.

Это увеличивает общую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,8 млрд долларов. И является самой большой помощью среди всех стран, за исключением США.

Ранее "Страна" писала, что Великобритания поставит в Украину более 20 самоходных артустановок М109 с дальностью стрельбы в 24 км.

Также Германия поставит Украине три установки РСЗО MARS II.

А после утренних обстрелов Киева 26 июня министр обороны Украины Алексей Резников призвал НАТО быстро поставить Киеву мощные ПВО.

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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