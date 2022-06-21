Спустя почти четыре месяца войны европейские агентства по оказанию помощи и волонтерские организации, работающие с украинскими беженцами "меняют свой подход" и считают, что текущее положение дел растянется на месяцы, если не на годы.

Об этом говорится в материале британского издания The Guardian, который вышел с заголовком: "Украинский кризис беженцев только начинается".

Так, в Польше, куда попали 3,5 миллиона беженцев из Украины, сейчас наблюдается нехватка жилья и растут цены на аренду.

Германия, принявшая 725 тысяч украинцев, тоже испытывает нехватку социального и доступного жилья.

Берлинские волонтеры говорят, что беженцы нуждаются "в комнате, где они могут закрыть дверь" и говорят о необходимости искать "долгосрочные решения", а не возводить временное жилье.

Чувствует напряжение и беднейшая страна Европы Молдова, принявшая 100 тысяч беженцев (это самый высокий показатель в Европе в расчете на душу населения).

Система образования Молдовы не выдерживает нагрузку после наплыва украинских детей, пишет издание.

Также в газете добавили, что с начала войны Украину покинули более 7,5 миллионов граждан, а еще миллионы стали переселенцами.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотни украинских беженцев остались без жилья.

Также мы писали, что в Чехии украинских беженцев лишат гуманитарного пособия.

Кроме того, в отдельном материале мы рассказывали, почему украинских беженцев, решивших съездить на родину, не пускают обратно в ЕС.