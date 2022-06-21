Кризис с украинскими беженцами только начинается - The Guardian
Спустя почти четыре месяца войны европейские агентства по оказанию помощи и волонтерские организации, работающие с украинскими беженцами "меняют свой подход" и считают, что текущее положение дел растянется на месяцы, если не на годы.
Об этом говорится в материале британского издания The Guardian, который вышел с заголовком: "Украинский кризис беженцев только начинается".
Так, в Польше, куда попали 3,5 миллиона беженцев из Украины, сейчас наблюдается нехватка жилья и растут цены на аренду.
Германия, принявшая 725 тысяч украинцев, тоже испытывает нехватку социального и доступного жилья.
Берлинские волонтеры говорят, что беженцы нуждаются "в комнате, где они могут закрыть дверь" и говорят о необходимости искать "долгосрочные решения", а не возводить временное жилье.
Чувствует напряжение и беднейшая страна Европы Молдова, принявшая 100 тысяч беженцев (это самый высокий показатель в Европе в расчете на душу населения).
Система образования Молдовы не выдерживает нагрузку после наплыва украинских детей, пишет издание.
Также в газете добавили, что с начала войны Украину покинули более 7,5 миллионов граждан, а еще миллионы стали переселенцами.
Ранее сообщалось, что в Великобритании сотни украинских беженцев остались без жилья.
Также мы писали, что в Чехии украинских беженцев лишат гуманитарного пособия.
Кроме того, в отдельном материале мы рассказывали, почему украинских беженцев, решивших съездить на родину, не пускают обратно в ЕС.