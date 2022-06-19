Украинские беженцы становятся "невыездными".

Люди, которые уже оформили документы по 24 параграфу, и получили временное убежище на год-полтора (в зависимости от страны), но хотя бы на пару дней выехавшие в Украину (а так делали многие), сталкиваются с тем, что обратно вернуться уже не могут.

"Въезд обратно в Евросоюз регулируется стандартно - по безвизу. То есть, если безвиз закончился, могут не пустить в Европу, даже если есть документы о предоставлении убежища по 24 параграфу. Говорят, только через три месяца можно будет заехать, но при этом статус беженца уже теряется. Людей пачками на границе разворачивают. У многих уже есть работа в Европе, некоторые тут детей оставили и на пару дней вернулись в Украину. В итоге часть наших прорывается обратно, но им приходится колесить по разным пунктам пропуска в надежде, что где-то их пожалеют. Итоговое решение - пускать или заворачивать - за европейскими пограничниками. А те иногда пускают, иногда нет", - рассказала нам жительница Киевской области Татьяна, которая сейчас находится в Польше.

При этом, проблемы возникают не только из-за выезда в Украину, но и в любую другую страну за пределами шенгенской зоны.

Киевский врач Карина Грек с начала войны нашла убежище в Польше. Но на днях по семейным обстоятельствам ей пришлось выехать ненадолго в Ливан. По возвращению женщину ждал неприятный сюрприз.

"Рассказываю, как обстоят дела у тех, кто выехал из Польши по истечению срока 90 дней безвиза. Сейчас жду решения офицера, но сказали, чтобы я была готова к тому, чтобы ближайшим рейсом возвращаться в Ливан и быть там 90 дней, и только потом можно возвращаться в Польшу. Так что PESRL (документ, подтверждающий право на нахождение в Польше по 24 параграфу - Ред.) ничего не означает", - говорит Карина Грек.

Пока ждала решения визового офицера, она записала видео и выложила его в instagram. В итоге все закончилось благополучно, ее вместе с маленьким ребенком пропустили в Польшу.

Но так везет не всем. Особенно тем, кто выезжает в Украину и потом пытается вернуться в ЕС.

"Многие едут на пару дней домой, и обратно их уже не пускают - люди теряют работу, съемное жилье", - говорит Татьяна.

По словам наших беженцев, сложнее всего "просочиться" через польскую и венгерскую границы. Так как воздушного сообщения с Европой к Украины сейчас нет, люди не могут заехать не только в Польшу или Венгрию, но и в другие страны, скажем, Германию, Италию, где они, собственно, и получили убежище.

Хотя, к примеру, по Италии недавно вышли официальные разъяснения - люди, которые получили Permesso (пластиковая карта, подтверждающая оформление по 24 параграфу) могут выезжать в Украину на срок до 90 дней в год и возвращаться обратно, не теряя при этом права на временное убежище. Но по факту все все равно зависит от настроения пограничника на венгерской границе - пропустит или развернет обратно.

Разбирались, как украинские беженцы лишаются статуса, пособий и работы в Европе за поездки на родину.

Ловушка безвиза

До недавнего времени с поездками домой у наших беженцев проблем не было. Более того, на пассажирских перевозках из Европы в Украину и обратно предприимчивые предприниматели уже выстроили доходный бизнес - людей возят и микроавтобусами, и даже частными легковушками по 75-150 евро с человека в зависимости от пункта назначения.

Но с каждым днем количество официально "выездных" украинцев сокращается. Дело в том, что выехать и вернуться обратно без проблем могут не все, а только те, у кого есть действующий безвиз. По правилам безвизового въезда, на территории ЕС наши граждане могут находиться 90 дней на каждые 180 дней. То есть, три месяца в Европе, а затем три месяца дома.

У тех, кто выехал в Европу в первый день войны, 24 февраля, безвиз истек 24 мая. Но таких из общего количества наших беженцев было относительно немного. Но с каждым днем число тех, у кого заканчивается безвиз, растет. К примеру, 24 июня сроки по безвизовому пребыванию в Европе истекут для граждан, въехавших в первый месяц войны - с конца февраля до 24 марта.

Изначально в ЕС заявляли о возможном продлении безвиза для украинцев (обсуждались сроки до 180 дней пребывания), но в итоге безвиз продлили лишь отдельные страны (Болгария, Румыния, Хорватия, Кипр). Взамен людям начали оформлять гуманитарную защиту по 24 параграфу. Этот статус позволяет находиться в выбранной стране, работать там, получать социальную и медицинскую помощь в течение года с возможностью продления еще на два.

Но, как оказалось, статус беженца можно легко потерять.

Многих украинцев, которые решили съездить домой, имея уже срок пребывания в ЕС более 90 дней, попросту не пускают обратно в Европу. Или же они заезжают туда не с первого раза (приходится колесить по разным пунктам пропуска).

"Все в итоге зависит от решения конкретного пограничника - пожалеет или нет. Если одних пускают, других заворачивают, то понятно, что конкретного общего алгоритма на этот счет нет", - сетует жительница полтавской области Оксана, которая с боем прорывалась обратно в Италию после недельной поездки в Украину.

"У меня вообще квест был. На венгерской границе развернули. Знающие люди посоветовали через Польшу попробовать, там пропустили, но указали, что делают исключение для меня, чтобы больше не нарушала", - рассказала нам Оксана.

При этом, по ее словам, она специально ждала выдачи пластиковой карты Permesso, которая подтверждает предоставление убежища в Италии по 24 параграфу на год.

"Пока была бумажная справка (ее выдали на этапе подачи документов на Permesso), я никуда не выезжала. Получая пластиковую карту в квестуре (миграционный отдел итальянской полиции) специально уточнила - могу ли съездить в Украину. Сказали - без проблем. Главное, чтобы в течение года время нахождение в Украине в целом не превышало 90 дней. Но, как показала практика, венгерские пограничники об этом ничего не знают. Итальянский Permesso их вообще не впечатлил", - говорит женщина.

"Отпроситься у чиновников и вернуть помощь"

"Могут ли я выехать в Украину и вернуться обратно?" , - сейчас это, пожалуй, самые распространенный вопрос в группах наших беженцев в соцсетях и профильных Телеграм-чатах.

Ответы - самые разные. Одни люди пишут, что ездили в Украину и возвращались без проблем, другие, наоборот, говорят, что выезжать ни в коем случае нельзя - могут не пустить обратно, а через три месяца, то есть, когда безвиз снова начнет действовать, у вас уже не будет статуса беженца, права на социальные пособия, медпомощь, образование для детей и т.д.

"Подскажите, можно ли выехать в Украину легально и вернуться. Есть неотложные дела у мамы, нужно ее присутствие. Что нужно, чтобы не потерять жилье и социал (пособие - Ред.)", - спрашивает Юлия Коваленко в Фейсбук-группе "Украинцы в Лейпциге".

"Нет", "Чтобы выехать, вам нужно везде сняться с учета", "Можно на пару дней, если что-то срочное. А если дольше, сообщить в Sozialamt (соцслужба в Германии - Ред.), чтобы высчитали деньги (из пособия - Ред.) за дни отсутствия", - отвечают ей.

"Мне четыре сотрудника в Sozialamt сказали, что право на помощь теряется в момент выезда из Германии и, если вернетесь, то нужно повторно регистрироваться", - добавила Оксана Царь, которая сейчас работает переводчиком в социальной службе Лейпцига. По ее словам, немцев вопросы наших граждан о поездках в Украину, мягко говоря, удивляют.

Олеся Опилат, которая уже давно живет в Германии, советует подавать индивидуальный запрос немецким властям, и спрашивать у них - можно ли выехать и вернуться обратно, и на каких условиях.

Отметим, что сейчас украинцев в Германии уже переводят на центры по трудоустройству - именно они курируют вопросы пособий. И там, при заполнении онлайн-анкеты есть специальная графа - не планируете ли вы выезд за пределы Германии.

"У кого есть неотложные дела в Украине, можно ехать на срок до 21 дня. Обязательно нужно иметь документ о регистрации. При пересечении границы в нем ставят отметки о въезде и выезде. Также нужно обязательно предупредить миграционную службу о выезде. Таким образом за вами останется статус беженца, помощь и жилье", - пишет Татьяна Власюк.

Но "добро" на поездки дают не всем.

"У немцев логика простая: в Украине опасно - люди убегают от войны, им нужна помощь. И вот в тот момент, когда помощь получена, много украинцев опять едет в Украину (опасную, из которой убегали недавно и просили о защите). Какие могут быть выводы - значит, не так там и опасно, раз обратно едут. А значит, и отношение соответствующее", - говорит Оксана Царь.

В Италии, как обсуждают наши беженцы в Телеграм-чате "Украинцы в Италии" все намного проще.

"Не нужно никаких заявлений писать. Я специально с этим вопросом обратилась в квестуру, чем их сильно удивила. Говорят, если есть Permesso, можно ехать в Украину и возвращаться, вообще без проблем", - пишет украинка Марьяна.

Правда, как писалось выше, тут возникает другая проблема - что могут не пустить пограничники в Польше или Венгрии.

"Лучше не "кататься"

Отметим, что наше посольство в Италии дает такие пояснения - можно ли "кататься" из Украины в Италию и обратно:

Гражданам, которые оформили Permesso di soggiorno protezione temporanea emergenza Ukraina разрешен выезд в другие государства, в том числе, за пределы Шенгенской зоны и ЕС. Исходя из правил, которые применяются к другим видам документов на проживание, для сохранения права пользования Permesso di soggiorno не рекомендуется выезд за пределы Италии больше чем на три месяца Для выезда из Италии нужно получить Permesso di soggiorno в виде пластиковой карты. Поездки с бумажным корешком (ricevuta) не рекомендованы. Для выезда из Италии не нужно получать отдельное разрешение Квестуры или консульского учреждения Украины. Для того, чтобы избежать проблем с возвращением в Шенгенскую зону, в пункте пропуска через государственную границу нужно предъявить Permesso di soggiorno и паспорт гражданина Украины.

То есть, как видно, формулировки во многом размытые. Скажем, о том, что не рекомендуется выезд за пределы Италии с бумажным корешком (а только с пластиковой картой). При этом в консульстве ссылаются на "правила, которые применяются к другим видам документов на жительство".

И, как показывает практика, перечисленные рекомендации не всегда срабатывают - на венгерской границе наших граждан не пропускают даже при наличии пластиковой карты о временной защите в Италии.

К слову, наши беженцы в Италии рассказывают, что жаловались в наше консульство на "непроходную" венгерскую границу, на что им посоветовали просто "попробовать заехать в ЕС через Польшу".

"Нужно уточнять вопрос поездок в Украину в учреждении, где вы оформляли статус временной защиты", - советуют нам представители общественной организации "Визит Юкрейн" (проект VisitUkraine Today).

В пояснениях для наших беженцев от Еврокомиссии также нет четкого ответа на вопрос - можно ли ездить в Украину и не потерять право на убежище.

Указаны лишь правила передвижения по ЕС - украинцы могут ездить по биометрическому паспорту и это право связано с безвизовым режимом, действующим между Украиной и ЕС, - отмечается на сайте Еврокомиссии.

То же самое - и в пояснениях от немецкого BAMF (миграционная служба) - указано, что по странам ЕС украинцы могут передвигаться по биометрическому паспорту в рамках безвиза или по разрешению на пребывание.

В итоге, получается, что решения по нашим беженцам принимаются в индивидуальном порядке - кого-то в Европу пускают обратно, а кого-то заворачивают.

"Всегда в Европе действовало правило - если человек получил убежище, обосновав это тем, что на его родине ему находиться опасно, а затем вдруг посещает родную страну, то он автоматически теряет статус беженца. Однако применение 24 параграфа (временное убежище) для наших граждан - относительно новое для Европы. Поэтому четких правил нет. Поэтому лучше ориентироваться на безвиз, и, если 90 дней закончились, не выезжать за пределы Евросоюза. Если хотите сохранить право на временную защиту", - советует глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Ранее "Страна" писала, что украинским беженцам в Италии разрешили поменять гривни на евро без комиссий.

Также мы рассказывали, что в Чехии украинских беженцев лишат гуманитарного пособия.