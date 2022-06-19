"Потеря статуса и пособия". Почему украинских беженцев, решивших съездить на родину, не пускают обратно в ЕС
Украинские беженцы становятся "невыездными".
Люди, которые уже оформили документы по 24 параграфу, и получили временное убежище на год-полтора (в зависимости от страны), но хотя бы на пару дней выехавшие в Украину (а так делали многие), сталкиваются с тем, что обратно вернуться уже не могут.
"Въезд обратно в Евросоюз регулируется стандартно - по безвизу. То есть, если безвиз закончился, могут не пустить в Европу, даже если есть документы о предоставлении убежища по 24 параграфу. Говорят, только через три месяца можно будет заехать, но при этом статус беженца уже теряется. Людей пачками на границе разворачивают. У многих уже есть работа в Европе, некоторые тут детей оставили и на пару дней вернулись в Украину. В итоге часть наших прорывается обратно, но им приходится колесить по разным пунктам пропуска в надежде, что где-то их пожалеют. Итоговое решение - пускать или заворачивать - за европейскими пограничниками. А те иногда пускают, иногда нет", - рассказала нам жительница Киевской области Татьяна, которая сейчас находится в Польше.
При этом, проблемы возникают не только из-за выезда в Украину, но и в любую другую страну за пределами шенгенской зоны.
Киевский врач Карина Грек с начала войны нашла убежище в Польше. Но на днях по семейным обстоятельствам ей пришлось выехать ненадолго в Ливан. По возвращению женщину ждал неприятный сюрприз.
"Рассказываю, как обстоят дела у тех, кто выехал из Польши по истечению срока 90 дней безвиза. Сейчас жду решения офицера, но сказали, чтобы я была готова к тому, чтобы ближайшим рейсом возвращаться в Ливан и быть там 90 дней, и только потом можно возвращаться в Польшу. Так что PESRL (документ, подтверждающий право на нахождение в Польше по 24 параграфу - Ред.) ничего не означает", - говорит Карина Грек.
Пока ждала решения визового офицера, она записала видео и выложила его в instagram. В итоге все закончилось благополучно, ее вместе с маленьким ребенком пропустили в Польшу.
Но так везет не всем. Особенно тем, кто выезжает в Украину и потом пытается вернуться в ЕС.
"Многие едут на пару дней домой, и обратно их уже не пускают - люди теряют работу, съемное жилье", - говорит Татьяна.
По словам наших беженцев, сложнее всего "просочиться" через польскую и венгерскую границы. Так как воздушного сообщения с Европой к Украины сейчас нет, люди не могут заехать не только в Польшу или Венгрию, но и в другие страны, скажем, Германию, Италию, где они, собственно, и получили убежище.
Хотя, к примеру, по Италии недавно вышли официальные разъяснения - люди, которые получили Permesso (пластиковая карта, подтверждающая оформление по 24 параграфу) могут выезжать в Украину на срок до 90 дней в год и возвращаться обратно, не теряя при этом права на временное убежище. Но по факту все все равно зависит от настроения пограничника на венгерской границе - пропустит или развернет обратно.
Разбирались, как украинские беженцы лишаются статуса, пособий и работы в Европе за поездки на родину.
Ловушка безвиза
До недавнего времени с поездками домой у наших беженцев проблем не было. Более того, на пассажирских перевозках из Европы в Украину и обратно предприимчивые предприниматели уже выстроили доходный бизнес - людей возят и микроавтобусами, и даже частными легковушками по 75-150 евро с человека в зависимости от пункта назначения.
Но с каждым днем количество официально "выездных" украинцев сокращается. Дело в том, что выехать и вернуться обратно без проблем могут не все, а только те, у кого есть действующий безвиз. По правилам безвизового въезда, на территории ЕС наши граждане могут находиться 90 дней на каждые 180 дней. То есть, три месяца в Европе, а затем три месяца дома.
У тех, кто выехал в Европу в первый день войны, 24 февраля, безвиз истек 24 мая. Но таких из общего количества наших беженцев было относительно немного. Но с каждым днем число тех, у кого заканчивается безвиз, растет. К примеру, 24 июня сроки по безвизовому пребыванию в Европе истекут для граждан, въехавших в первый месяц войны - с конца февраля до 24 марта.
Изначально в ЕС заявляли о возможном продлении безвиза для украинцев (обсуждались сроки до 180 дней пребывания), но в итоге безвиз продлили лишь отдельные страны (Болгария, Румыния, Хорватия, Кипр). Взамен людям начали оформлять гуманитарную защиту по 24 параграфу. Этот статус позволяет находиться в выбранной стране, работать там, получать социальную и медицинскую помощь в течение года с возможностью продления еще на два.
Но, как оказалось, статус беженца можно легко потерять.
Многих украинцев, которые решили съездить домой, имея уже срок пребывания в ЕС более 90 дней, попросту не пускают обратно в Европу. Или же они заезжают туда не с первого раза (приходится колесить по разным пунктам пропуска).
"Все в итоге зависит от решения конкретного пограничника - пожалеет или нет. Если одних пускают, других заворачивают, то понятно, что конкретного общего алгоритма на этот счет нет", - сетует жительница полтавской области Оксана, которая с боем прорывалась обратно в Италию после недельной поездки в Украину.
"У меня вообще квест был. На венгерской границе развернули. Знающие люди посоветовали через Польшу попробовать, там пропустили, но указали, что делают исключение для меня, чтобы больше не нарушала", - рассказала нам Оксана.
При этом, по ее словам, она специально ждала выдачи пластиковой карты Permesso, которая подтверждает предоставление убежища в Италии по 24 параграфу на год.
"Пока была бумажная справка (ее выдали на этапе подачи документов на Permesso), я никуда не выезжала. Получая пластиковую карту в квестуре (миграционный отдел итальянской полиции) специально уточнила - могу ли съездить в Украину. Сказали - без проблем. Главное, чтобы в течение года время нахождение в Украине в целом не превышало 90 дней. Но, как показала практика, венгерские пограничники об этом ничего не знают. Итальянский Permesso их вообще не впечатлил", - говорит женщина.
"Отпроситься у чиновников и вернуть помощь"
"Могут ли я выехать в Украину и вернуться обратно?" , - сейчас это, пожалуй, самые распространенный вопрос в группах наших беженцев в соцсетях и профильных Телеграм-чатах.
Ответы - самые разные. Одни люди пишут, что ездили в Украину и возвращались без проблем, другие, наоборот, говорят, что выезжать ни в коем случае нельзя - могут не пустить обратно, а через три месяца, то есть, когда безвиз снова начнет действовать, у вас уже не будет статуса беженца, права на социальные пособия, медпомощь, образование для детей и т.д.
"Подскажите, можно ли выехать в Украину легально и вернуться. Есть неотложные дела у мамы, нужно ее присутствие. Что нужно, чтобы не потерять жилье и социал (пособие - Ред.)", - спрашивает Юлия Коваленко в Фейсбук-группе "Украинцы в Лейпциге".
"Нет", "Чтобы выехать, вам нужно везде сняться с учета", "Можно на пару дней, если что-то срочное. А если дольше, сообщить в Sozialamt (соцслужба в Германии - Ред.), чтобы высчитали деньги (из пособия - Ред.) за дни отсутствия", - отвечают ей.
"Мне четыре сотрудника в Sozialamt сказали, что право на помощь теряется в момент выезда из Германии и, если вернетесь, то нужно повторно регистрироваться", - добавила Оксана Царь, которая сейчас работает переводчиком в социальной службе Лейпцига. По ее словам, немцев вопросы наших граждан о поездках в Украину, мягко говоря, удивляют.
Олеся Опилат, которая уже давно живет в Германии, советует подавать индивидуальный запрос немецким властям, и спрашивать у них - можно ли выехать и вернуться обратно, и на каких условиях.
Отметим, что сейчас украинцев в Германии уже переводят на центры по трудоустройству - именно они курируют вопросы пособий. И там, при заполнении онлайн-анкеты есть специальная графа - не планируете ли вы выезд за пределы Германии.
"У кого есть неотложные дела в Украине, можно ехать на срок до 21 дня. Обязательно нужно иметь документ о регистрации. При пересечении границы в нем ставят отметки о въезде и выезде. Также нужно обязательно предупредить миграционную службу о выезде. Таким образом за вами останется статус беженца, помощь и жилье", - пишет Татьяна Власюк.
Но "добро" на поездки дают не всем.
"У немцев логика простая: в Украине опасно - люди убегают от войны, им нужна помощь. И вот в тот момент, когда помощь получена, много украинцев опять едет в Украину (опасную, из которой убегали недавно и просили о защите). Какие могут быть выводы - значит, не так там и опасно, раз обратно едут. А значит, и отношение соответствующее", - говорит Оксана Царь.
В Италии, как обсуждают наши беженцы в Телеграм-чате "Украинцы в Италии" все намного проще.
"Не нужно никаких заявлений писать. Я специально с этим вопросом обратилась в квестуру, чем их сильно удивила. Говорят, если есть Permesso, можно ехать в Украину и возвращаться, вообще без проблем", - пишет украинка Марьяна.
Правда, как писалось выше, тут возникает другая проблема - что могут не пустить пограничники в Польше или Венгрии.
"Лучше не "кататься"
Отметим, что наше посольство в Италии дает такие пояснения - можно ли "кататься" из Украины в Италию и обратно:
- Гражданам, которые оформили Permesso di soggiorno protezione temporanea emergenza Ukraina разрешен выезд в другие государства, в том числе, за пределы Шенгенской зоны и ЕС.
- Исходя из правил, которые применяются к другим видам документов на проживание, для сохранения права пользования Permesso di soggiorno не рекомендуется выезд за пределы Италии больше чем на три месяца
- Для выезда из Италии нужно получить Permesso di soggiorno в виде пластиковой карты. Поездки с бумажным корешком (ricevuta) не рекомендованы.
- Для выезда из Италии не нужно получать отдельное разрешение Квестуры или консульского учреждения Украины.
- Для того, чтобы избежать проблем с возвращением в Шенгенскую зону, в пункте пропуска через государственную границу нужно предъявить Permesso di soggiorno и паспорт гражданина Украины.
То есть, как видно, формулировки во многом размытые. Скажем, о том, что не рекомендуется выезд за пределы Италии с бумажным корешком (а только с пластиковой картой). При этом в консульстве ссылаются на "правила, которые применяются к другим видам документов на жительство".
И, как показывает практика, перечисленные рекомендации не всегда срабатывают - на венгерской границе наших граждан не пропускают даже при наличии пластиковой карты о временной защите в Италии.
К слову, наши беженцы в Италии рассказывают, что жаловались в наше консульство на "непроходную" венгерскую границу, на что им посоветовали просто "попробовать заехать в ЕС через Польшу".
"Нужно уточнять вопрос поездок в Украину в учреждении, где вы оформляли статус временной защиты", - советуют нам представители общественной организации "Визит Юкрейн" (проект VisitUkraine Today).
В пояснениях для наших беженцев от Еврокомиссии также нет четкого ответа на вопрос - можно ли ездить в Украину и не потерять право на убежище.
Указаны лишь правила передвижения по ЕС - украинцы могут ездить по биометрическому паспорту и это право связано с безвизовым режимом, действующим между Украиной и ЕС, - отмечается на сайте Еврокомиссии.
То же самое - и в пояснениях от немецкого BAMF (миграционная служба) - указано, что по странам ЕС украинцы могут передвигаться по биометрическому паспорту в рамках безвиза или по разрешению на пребывание.
В итоге, получается, что решения по нашим беженцам принимаются в индивидуальном порядке - кого-то в Европу пускают обратно, а кого-то заворачивают.
"Всегда в Европе действовало правило - если человек получил убежище, обосновав это тем, что на его родине ему находиться опасно, а затем вдруг посещает родную страну, то он автоматически теряет статус беженца. Однако применение 24 параграфа (временное убежище) для наших граждан - относительно новое для Европы. Поэтому четких правил нет. Поэтому лучше ориентироваться на безвиз, и, если 90 дней закончились, не выезжать за пределы Евросоюза. Если хотите сохранить право на временную защиту", - советует глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
Ранее "Страна" писала, что украинским беженцам в Италии разрешили поменять гривни на евро без комиссий.
Также мы рассказывали, что в Чехии украинских беженцев лишат гуманитарного пособия.