Медики объяснили украинцам, что такое синдром беженца и как с ним бороться
"Синдром беженца" 0 одна из возможных реакций нашего организма на стресс, связанный с переездом в результате военных действий. У многих людей, которые убегали от войны и покидали свои дома или Родину, может развиваться этот синдром.
Минздрав рассказал о симптомах синдрома и способах его преодоления.
Что характерно?
- чувство беспомощности;
- повышенная раздражительность;
- вспышки агрессии;
- подавленное настроение;
- эмоциональная отстраненность и неспособность чувствовать радость, удовольствие;
- резкие колебания чувств к "принимающей стороне" - от безграничной благодарности к злобы из-за их благополучия.
Инфографика: МОЗ
Как справиться?
- не осуждайте себя за то, что выехали, дайте время адаптироваться;
- говорите о своих чувствах с теми, кто рядом;
- поймите: вам не должно быть стыдно за безопасность;
- начните социализацию на новом месте: спланируйте, где и как долго вы будете жить, есть ли возможность устроиться на работу.
Инфографика: МОЗ
Вернитесь к своим довоенным бытовым ритуалам. Да, война продолжается, но это не значит, что нужно отказывать себе в гигиене, утреннем кофе, чтении книг, просмотре фильмов. В том, на что есть время и возможность.
Инфографика: МОЗ
Также важно найти того, кому нужна ваша помощь и присоединиться к волонтерству. Это поможет чувствовать себя лучше и отвлечься от своих переживаний. Минздрав напоминает, что нужно оставаться на связи с родными или друзьями, не стыдиться им позвонить.
Инфографика: МОЗ
"Синдром беженца развивается не у всех, кто отважился на переезд. Это зависит от состояния психики каждого человека. Заботьтесь о себе и своей семье и помогайте другим (именно в такой последовательности). Это даст вам ресурс и воодушевление", - пишет Минздрав.
Инфографика: МОЗ
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