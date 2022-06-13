"Синдром беженца" 0 одна из возможных реакций нашего организма на стресс, связанный с переездом в результате военных действий. У многих людей, которые убегали от войны и покидали свои дома или Родину, может развиваться этот синдром.

Минздрав рассказал о симптомах синдрома и способах его преодоления.

Что характерно?

чувство беспомощности;

повышенная раздражительность;

вспышки агрессии;

подавленное настроение;

эмоциональная отстраненность и неспособность чувствовать радость, удовольствие;

резкие колебания чувств к "принимающей стороне" - от безграничной благодарности к злобы из-за их благополучия.

Инфографика: МОЗ

Как справиться?

не осуждайте себя за то, что выехали, дайте время адаптироваться;

говорите о своих чувствах с теми, кто рядом;

поймите: вам не должно быть стыдно за безопасность;

начните социализацию на новом месте: спланируйте, где и как долго вы будете жить, есть ли возможность устроиться на работу.

Инфографика: МОЗ

Вернитесь к своим довоенным бытовым ритуалам. Да, война продолжается, но это не значит, что нужно отказывать себе в гигиене, утреннем кофе, чтении книг, просмотре фильмов. В том, на что есть время и возможность.

Инфографика: МОЗ

Также важно найти того, кому нужна ваша помощь и присоединиться к волонтерству. Это поможет чувствовать себя лучше и отвлечься от своих переживаний. Минздрав напоминает, что нужно оставаться на связи с родными или друзьями, не стыдиться им позвонить.

Инфографика: МОЗ

"Синдром беженца развивается не у всех, кто отважился на переезд. Это зависит от состояния психики каждого человека. Заботьтесь о себе и своей семье и помогайте другим (именно в такой последовательности). Это даст вам ресурс и воодушевление", - пишет Минздрав.

Инфографика: МОЗ

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