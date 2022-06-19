Украинские беженцы в Польше смогут получить еще одно пособие. Его будет выдавать немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe, поддерживающая пострадавших и оказывающая гуманитарную помощь. Беженцы могут получать по 700 злотых (около 4593 гривен) и 600 злотых на каждого другого члена семьи. Такое пособие будут выдавать в течение трех месяцев.

Об этом говорится на сайте организации.

DKH ввела программу финансовой помощи, чтобы проявить солидарность с украинцами, которые вынуждены были из-за войны уехать в Польшу.

Предусмотрено, что подавшие заявку украинцы получат выплату в размере 700 злотых на одного человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно.

Поскольку желающих получить поддержку очень много, DKH ставит в приоритет наиболее нуждающихся. Чтобы получить выплату, нужно соответствовать нескольким критериям:

вы и ваша семья пересекли границу с Польшей после 24 февраля 2022 года;

вы и ваша семья не получаете денежную помощь от неправительственных организаций (например, от УВКБ ООН). Если вы получаете выплаты от государственных структур Польши, вы можете претендовать на помощь от Diakonie Katastrophenhilfe;

вы и другие члены вашей семьи не работают в Польше и не имеют источников дохода.

Если беженец подходит под указанные условия, он имеет право на помощь, если отвечает по крайней мере одному из критериев:

это отец или мать, которые находятся в Польше одни;

это беженец, которому больше 65 лет и он находится в Польше без других родственников;

это беременная женщина;

это человек, который содержит или заботится о двух или более детях;

у члена семьи беженца есть особые потребности или хронические или тяжелые заболевания.

Беженцам советуют во время личного визита в регистрационный центр убедиться, что у них есть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документ, в котором указана дата пересечения границы с Польшей. Каждый член семьи, который претендует на выплату, должен лично появиться в центре и иметь соответствующие документы.

Зарегистрироваться на получение выплаты можно по ссылке, а следить за обновлением свободных дат для посещения центра - на странице организации. Есть также бесплатная горячая линия для вопросов по этой программе: 800 000 232.

Напомним, в Чехии прекратят некоторые выплаты украинцам.

Ранее "Страна" писала, что в Великобритании сотни украинских беженцев остались без жилья.

Также мы рассказывали, что в Чехии украинских беженцев лишат гуманитарного пособия.