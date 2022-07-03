В британском городе Фарэм на улицу выставили многодетную семью беженцев из Киева. Деньги на жилье для них собирают путем краудфандинга.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Семейство Максима и Ольги Гирик с пятью детьми и двумя бабушками сначала жило дома у ветерана Афганистана Дадли Малстера, но потом без объяснения причин хозяин велел им съехать.

Фото: Daily Mail

Украинцы говорят, что сначала военный и его супруга Келли были очень приветливы, но потом перестали разговаривать и прислали официальное письмо о выселении, отключив украинцам даже интернет.

В интервью изданию Максим признался, что он и его близкие очень расстроены поступком принмающей стороны.

"Келли и ее муж были очень приветливы и заставили нас почувствовать, что это то место, где мы могли бы остановиться. Потом они просто перестали с нами разговаривать, и нам дали письмо, в котором говорилось, что нас выселяют. У нас есть время до 15 июля. Они также отключили интернет, поэтому нам трудно писать по электронной почте и общаться. Хозяин бессердечен. Моя семья очень укоренилась здесь, мы нашли школы детям. Если мы не можем остаться в его доме, мы хотим жить дальше в этом городе. Здесь мы можем начать жизнь заново. Обратного пути в Украину не будет", - сказал мужчина.

На данный момент пара и их пятеро маленьких детей собрали 5 745 фунтов стерлингов после создания страницы для сбора средств, чтобы оплатить новое жилье.

Ранее "Страна" писала, что с начала июля Польша прекращает выплату помощи беженцам из Украины. Речь о ежедневном пособии в 40 злотых (около 276 гривен), которые выделялись на питание и проживание. Однако для лиц с инвалидностью, беременных и многодетных льготы расширят.

Также мы рассказывали о статье The Guardian, в которой говорится, что спустя почти четыре месяца войны европейские агентства по оказанию помощи и волонтерские организации, работающие с украинскими беженцами, "меняют свой подход" и считают, что текущее положение дел растянется на месяцы, если не на годы.