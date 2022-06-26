Власти Польши заявили, что с 1 июля украинские беженцы больше не смогут бесплатно ездить поездами РКР Intercity. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Действующие правила выдачи бесплатных билетов для беженцев из Украины будут действовать до четверга, 30 июня. С пятницы, 1 июля, эти поездки будут совершаться по общим правилам, включенным в регламент PKP Intercity", - говорится в сообщении.

Уточним, что бесплатный проезд в РКР решили ввести в отношении украинских беженцев почти с начала войны – с 26 февраля. За это время услугами бесплатных поездов воспользовались 2,3 млн граждан Украины.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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