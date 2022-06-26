От украинских беженцев в Бельгии требуют покинуть дома — хозяева больше не хотят, чтобы они там находились, пишет европейское издание Euobserver.

Историю с таким сюжетом рассказала журналистам 32-летняя Алина Коханько-Парандий. Она приехала из Киева вместе с мамой и маленькой дочерью в Брюссель почти ровно три месяца назад. С тех пор она работала связующим звеном между правительством Брюсселя и другими украинцами в рамках более широких усилий города по включению беженцев в процесс принятия решений и решения проблем.

"У нас сложилась ситуация, когда хозяева хотят ехать в отпуск и не хотят, чтобы украинцы оставались у них дома. Им нужно, чтобы украинцы покинули их дома. Мы знаем, что некоторые уже оказались на улице", - сказала она, отметив, что часть таких украинцев спят на вокзале Миди в центре Брюсселя.

Бельгийские арендодатели также не хотят сдавать квартиры украинцам, поскольку их статус временной защиты истекает в марте следующего года. Типичные бельгийские контракты на аренду часто растягиваются на 3, 6 или 9 лет.

Острый жилищный кризис будет только ухудшаться. Но Коханько-Парандий обращает внимание и на другую проблему - бельгийская администрация и ее многочисленные муниципальные коммуны в Брюсселе слишком медлительны и громоздки.

В Ариане, специальном перевалочном пункте для прибывающих украинцев, находящемся в ведении Фламандского Красного Креста в самом богатом районе Брюсселя Волюве-Сен-Ламбер, плачевные условия.

Некоторые застревают в центре на несколько недель подряд, не имея возможности зарегистрироваться, чтобы защитить свои права, что гарантируется директивой ЕС о временной защите.

Некоторым украинцам также трудно приспособиться к новой реальности, говорит Коханько-Парандий: "Вы приезжаете сюда - и понимаете, что просто должны начать с самого начала".

Другая собеседница Euobserver - Екатерина Клиффорд, 47-летняя россиянка, последние четыре года живущая в Брюсселе. Она говорит, что жить в Брюсселе - это просто дорого. По данным городских властей, большая часть жителей столицы Бельгии тратит около 50 процентов своего ежемесячного дохода только на аренду жилья.

Ранее мы рассказывали, что в ЕС беженцев из Украины обманом принуждали к сексуальной эксплуатации и трудовому рабству.

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