С сегодняшнего дня Польша прекращает выплату помощи беженцам из Украины. Речь о ежедневном пособии в 40 злотых (около 276 грн), которые выделялись на питание и проживание.

Об этом пишет Rzeczpоspolita.

Как заявил заместитель главы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер, пособия лишатся не все. Для лиц с инвалидностью, беременных и многодетных льготы расширят.

Отмечается, что решение правительства продиктовано очень большими расходами на содержание беженцев.

"Мы выплачиваем огромные социальные средства - от 300 злотых для каждого до 500+ злотых на каждого ребенка и другие социальные выгоды. Кроме того, мы видим, что многие украинцы ищут работу, находят ее и справляются сами. Мы хотим стимулировать других быть также активными в поиске работы. Четыре месяца полной защиты - это, по нашему мнению, достаточное время", - сказал высокопоставленный политик правящей партии "Право и справедливость" на условиях анонимности.

Напомним, ранее власти Польши лишили беженцев из Украины бесплатного проезда в поездах.

Также сообщалось, что в Польше отменили бесплатный проезд для украинских беженцев по двум автомагистралям.