Пятилетний украинский беженец умер в Ницце после столкновения с мужчиной на самокате
Пятилетний украинский ребенок-беженец был сбит насмерть во французской Ницце электрическим скутером.
Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на французскую полицию.
По словам правохранителей, 40-летний мужчина на электросамокате, который ехал "с чрезмерной скоростью", не смог избежать столкновения с ребенком.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в Твиттере выразил "глубокие эмоции" по поводу трагедии.
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