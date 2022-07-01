Пятилетний украинский ребенок-беженец был сбит насмерть во французской Ницце электрическим скутером.

Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на французскую полицию.

По словам правохранителей, 40-летний мужчина на электросамокате, который ехал "с чрезмерной скоростью", не смог избежать столкновения с ребенком.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в Твиттере выразил "глубокие эмоции" по поводу трагедии.

Как писала "Страна", если горячая фаза войны в Украине затянется на 2 года, за границу из нашей страны навсегда могут уехать до 5 млн граждан, прогнозируют в НАН Украины.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

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