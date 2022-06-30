В Минздраве украинцам разъяснили, как беженцам получить бесплатную медицинскую помощь в Молдове. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Молдову выехало около полумиллиона украинцев.





Для того, чтобы получить бесплатную медпомощь в Молдове во время войны в Украине достаточно документа, который удостоверяет личность, - заграничного или национального паспорта, свидетельства о рождении или ID-карты.

Подробнее о порядке предоставления медпомощи можно узнать в опубликованной инфографике.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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