В Нидерландах фиксируют случаи, когда украинских беженцев принимающие семьи просят выселиться, поскольку не хотят оставлять их одних в домах во время летних отпусков.

Об этом пишет издание Nu.nl.

Муниципалитеты готовятся к притоку украинских беженцев, которые, как ожидается, могут прибывать из принимающих семей. Некоторые голландцы хотят остановить прием, поскольку не готовы оставлять украинцев в одиночестве в доме во время летних каникул, заявляют журналисты.

У частных лиц в Нидерландах живут свыше двух тысяч украинцев. Как пишут СМИ, уже есть принимающие семьи, которые интересуются у муниципалитетов, могут ли они позаботиться о беженцах в течение летнего периода. Неизвестно, сколько именно семей предложат украинцам перебраться в приюты. Пока цифры небольшие, но местные власти готовятся к тому, что их может стать больше.

Напомним, в Бельгии также есть случаи, в которых от украинских беженцев требуют покинуть дома. Хозяева больше не хотят, чтобы они там находились.

Также сообщалось, что кризис с украинскими беженцами только начинается.