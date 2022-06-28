Если горячая фаза войны в Украине затянется на 2 года, за границу из нашей страны навсегда могут уехать до 5 млн граждан, прогнозируют в НАН Украины.

"Главный фактор - продолжительность горячей фазы войны. Если это закончится к концу года, я думаю, что мы потеряем примерно 500-600 тысяч населения. Это много, но это не катастрофа. Если горячая фаза войны будет продолжаться, скажем, 2 года, то это может быть до 5 миллионов", - заявила в эфире телемарафона директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

В случае, если война продлится еще дольше, отток людей за границу будет еще более внушительным.

"Когда рано или поздно закончится действие ограничений на выезд мужчин 18-60 лет, то воссоединение семей состоится не в Украине, а за рубежом", - сказала Либанова.

Ранее "Страна" писала, что с начала войны из Украины уехали более 8 млн человек. А 2,8 млн - вернулись.

Также мы рассказывали, что в МВД ожидают, что в Украину не вернутся 1,5 миллиона беженцев. Согласно статистике мировых конфликтов, примерно 20% беженцев навсегда уезжают из страны, где произошел конфликт.