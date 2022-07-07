Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине первый транш новой макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро.

Тема выделения денег Киеву обсуждалась на заседании органа 7 июля по срочной процедуре. Теперь решение Европарламента о выделении денег должен одобрить Европейский совет.

"Мы сейчас работаем, чтобы предоставить дальнейшую новую программу макрофинансовой помощи в размере девяти миллиардов евро. Первая часть поступит до летних каникул. Это один миллиард евро после утверждения Европейским парламентом и государствами-членами", - говорил ранее на этой неделе исполнительный вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Позже он уточнил, что первый транш предполагается выделить до конца июля.

Еврокомиссия отметила, что средства Украине будут выделены в виде долгосрочных ссуд на льготных условиях. Деньги пойдут на обеспечение макроэкономической стабильности.

Новая программа макрофинансовой помощи ЕС станет уже седьмой по счету. Заключительный транш по предыдущей, шестой, программе Киев получил в мае, общий объем программы составил 1,2 миллиарда евро.

Как писала "Страна", упомянутые девять миллиардов евро финансовой помощи Евросоюз принял решение выделить Украине 24 июня.

Также мы сообщали, что в Европе оценили сумму восстановления Украины после российского вторжения в триллион евро.