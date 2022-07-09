Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша военной помощи на 400 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 621 Закона об иностранной помощи 1961 года, я настоящим делегирую государственному секретарю полномочия распоряжаться выделением до 400 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение, оказывать помощь Украине", - сказано на сайте.

Ранее "Страна" анонсировала, что США объявят о выделении нового пакета военной помощи Киеву на 400 миллион долларов. Об этом заявил представитель Министерства обороны на брифинге. В новый пакет войдут четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, 1000 снарядов 155-мм артиллерии и тактические автомобили.

Также мы писали, что новые РСЗО HIMARS, которые поставят Украине, стреляют еще дальше и обладают большей точностью, чем переданные ранее образцы.