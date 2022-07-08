Новые РСЗО HIMARS, которые поставят Украине, стреляют еще дальше и обладают большей точностью, чем переданные ранее образцы.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

Ранее переданные снаряды били на 70 км, в то время как сама ракетная система HIMARS при оснащении соответствующими ракетами поражает объекты на расстоянии до 300 км.

При первых передачах РСЗО Пентагон заявлял, что ракеты высокой дальности передаваться Киеву не будут.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня США объявят о выделении нового пакета военной помощи Киеву на 400 миллион долларов. куда войдут упомянутые РСЗО.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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