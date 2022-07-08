Сегодня США объявят о выделении нового пакета военной помощи Киеву на 400 миллион долларов.

Об этом заявил представитель Министерства обороны на брифинге.

В новый пакет войдут четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, 1000 снарядов 155-мм артиллерии и тактические автомобили.

По словам представителя Пентагона, США также обсуждают с партнерами возможность поставок Украине систем береговой обороны.

Сейчас уже прорабатываются планы по поставкам новых вооружений "на месяцы и годы вперед", добавил он.

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