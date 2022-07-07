США и страны Запада уже передали Украине 9 ракетных систем Himars и аналогичных комплексов. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, это позволило ВСУ наносить удары по целям за линией фронта, которые ранее были вне досягаемости.

При этом Данилов добавил, что с таким количеством соответствующих ракетных систем Украина пока может вести лишь оборонительную войну, для наступления - нужно гораздо больше.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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