Появилось очередное видео стрельбы американских РСЗО Himars, которые постепенно доходят до ВСУ.

Ранее мы публиковали фоторепортаж The Washington Post с линии фронта, где журналист пообщался с экипажем одной из установок Himars.

Те рассказали, что РСЗО сейчас сосредоточены на российских командных пунктах и военных складах.

Ракеты "Хаймарса" управляются спутником, поэтому можно точечно поражать объекты в городах без сопутствующих потерь в виде гражданского населения.

При этом "Хаймарсы" все время передвигаются, чтобы не стать целью для российской артиллерии. Украинские солдаты отмечают, что американская установка очень тихо стреляет. Она компьютеризирована, и периодически приходится пользоваться Google-переводчиком, чтобы разобраться в управлении.

Также в Генштабе объяснили, чем отличаются РСЗО MLRS и HIMARS, которые Украина получает от США.

Главная особенность системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – ее мобильность. М142 получила уже колесную базу, меньшую массу и такую ​​же универсальность. Набор ракет для пускового контейнера такой же как для MLRS. То есть возможен запуск одной ракеты ATACMS с дальностью 300 километров или 6 ракет с дальностью до 70 километров.

Война в Украине продолжается уже 130-й день. Мы следим за главными событиями 3 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 129-го дня войны. В этот день в "ЛНР", российских СМИ и Телеграм-каналах сообщили о захвате Лисичанска Луганской области. Из центра города появилось много подтверждающих видео захвата. А украинская сторона опубликовала кадры уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный. Также день был отмечен появлением в западных медиа мнений о ситуации в Украине. Авторы материалов констатировали, что многое в конфликте пошло не так, как планировалось.

На фоне активных боев в Украине продолжаются дерусификация и масштабное переименование разных объектов в нашей стране. Мы анализировали, как происходит этот процесс в Харькове, Одессе, Кривом Роге и других городах.

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