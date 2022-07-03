Появилось видео, как украинская армия уничтожает армию России из американских РСЗО Himars
Появилось очередное видео стрельбы американских РСЗО Himars, которые постепенно доходят до ВСУ.
Ранее мы публиковали фоторепортаж The Washington Post с линии фронта, где журналист пообщался с экипажем одной из установок Himars.
Те рассказали, что РСЗО сейчас сосредоточены на российских командных пунктах и военных складах.
Ракеты "Хаймарса" управляются спутником, поэтому можно точечно поражать объекты в городах без сопутствующих потерь в виде гражданского населения.
При этом "Хаймарсы" все время передвигаются, чтобы не стать целью для российской артиллерии. Украинские солдаты отмечают, что американская установка очень тихо стреляет. Она компьютеризирована, и периодически приходится пользоваться Google-переводчиком, чтобы разобраться в управлении.
Также в Генштабе объяснили, чем отличаются РСЗО MLRS и HIMARS, которые Украина получает от США.
Главная особенность системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – ее мобильность. М142 получила уже колесную базу, меньшую массу и такую же универсальность. Набор ракет для пускового контейнера такой же как для MLRS. То есть возможен запуск одной ракеты ATACMS с дальностью 300 километров или 6 ракет с дальностью до 70 километров.
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